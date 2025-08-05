05.08.2025
Смотреть онлайн Naomi McKenzie - Катерин Аулия 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Naomi McKenzie — Катерин Аулия . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Naomi McKenzie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Катерин Аулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Катерин Аулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
29%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
78%
Комментарии к матчу