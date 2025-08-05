05.08.2025
Смотреть онлайн Мэдисон Шварц - Cheuk Ying Shek 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Мэдисон Шварц — Cheuk Ying Shek . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэдисон Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэдисон Шварц - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мэдисон Шварц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Мэдисон Шварц - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Мэдисон Шварц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Cheuk Ying Shek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Cheuk Ying Shek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
59%
68%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу