05.08.2025
Смотреть онлайн Dune Vaissaud - Моник Барри 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Dune Vaissaud — Моник Барри . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(7:5, 5:7, 1:6)
(7:5, 5:7, 1:6)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Dune Vaissaud - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Моник Барри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Dune Vaissaud - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Моник Барри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Моник Барри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
5
Выигрыш первой подачи
48%
63%
Реализация брейк - пойнтов
62%
57%
Комментарии к матчу