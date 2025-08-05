05.08.2025
Смотреть онлайн Лили Фэйрклоу - Лили Тейлор 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Лили Фэйрклоу — Лили Тейлор . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(7:5, 2:6, 3:6)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Лили Фэйрклоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Лили Тейлор - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Лили Фэйрклоу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Лили Тейлор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 29 - Лили Тейлор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
3
10
Выигрыш первой подачи
57%
71%
Реализация брейк - пойнтов
44%
44%
Комментарии к матчу