05.08.2025
Смотреть онлайн Алана Субасик - Раму Уэда 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Tweed Heads: Алана Субасик — Раму Уэда . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Tweed Heads
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Раму Уэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Раму Уэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Раму Уэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Раму Уэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Алана Субасик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Раму Уэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Алана Субасик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
66%
38%
Реализация брейк - пойнтов
64%
67%
Комментарии к матчу