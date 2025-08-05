05.08.2025
Смотреть онлайн Джейден Курт - Джейк Делани 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Джейден Курт — Джейк Делани . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(5:7, 7:6, 3:5)
(5:7, 7:6, 3:5)
1 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
17
20
Двойные ошибки
12
4
Выигрыш первой подачи
77%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
22%
Комментарии к матчу