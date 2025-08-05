Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
05.08.2025

Смотреть онлайн Джейден Курт - Джейк Делани 05.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Джейден КуртДжейк Делани . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Brisbane
Джейден Курт
Завершен
(5:7, 7:6, 3:5)
1 : 2
05 августа 2025
Джейк Делани
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 30 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
17
20
Двойные ошибки
12
4
Выигрыш первой подачи
77%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
22%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Динамо Минск Динамо Минск
СКА СКА
3 Февраля
19:10
Лада Лада
Металлург Металлург
3 Февраля
18:00
ЦСКА ЦСКА
ХК Сочи ХК Сочи
3 Февраля
19:30
Арсенал Арсенал
Челси Челси
3 Февраля
23:00
Болонья Болонья
Милан Милан
3 Февраля
22:45
Челны Челны
Дизель Пенза Дизель Пенза
3 Февраля
19:00
Марсель Марсель
Ренн Ренн
3 Февраля
23:10
Shanghai Dragons Shanghai Dragons
Авангард Авангард
3 Февраля
19:30
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
Кристалл Кристалл
3 Февраля
18:30
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
Олимпия Кирово-Чепецк U20 Олимпия Кирово-Чепецк U20
3 Февраля
19:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA