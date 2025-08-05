Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 14 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 27 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 28 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 29 - Джейден Курт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 30 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 32 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 33 - Джейден Курт - взял свою подачу со счетом 40-40