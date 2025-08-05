05.08.2025
Смотреть онлайн Джереми Чжан - Derek Pham 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Brisbane: Джереми Чжан — Derek Pham . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Brisbane
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
62%
71%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу