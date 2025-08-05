Текстовая трансляция

Гейм 1 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Derek Pham - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Джереми Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Джереми Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Derek Pham - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Derek Pham - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40