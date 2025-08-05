05.08.2025
Смотреть онлайн Сидхарт Рават - Юсукэ Кусухара 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Bali: Сидхарт Рават — Юсукэ Кусухара . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Bali
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юсукэ Кусухара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
71%
51%
Реализация брейк - пойнтов
57%
0%
Комментарии к матчу