05.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Singapore WD: Kang K K / Shin G J — Cvijanovic/Rokusek . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Singapore WD
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kang K K / Shin G J - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Kang K K / Shin G J - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cvijanovic/Rokusek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Kang K K / Shin G J - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Cvijanovic/Rokusek - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Cvijanovic/Rokusek - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Kang K K / Shin G J - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Kang K K / Shin G J - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
69%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
22%
