05.08.2025
Смотреть онлайн Теодора Костович - Александра Олийникова 05.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Amstetten: Теодора Костович — Александра Олийникова . Начало встречи 05 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Amstetten
Завершен
(7:5, 3:6, 6:3)
2 : 1
05 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Александра Олийникова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Александра Олийникова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Теодора Костович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Теодора Костович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Теодора Костович
Александра Олийникова
0 побед
1 победа
0%
100%
11.09.2025
Теодора Костович
0:2
Александра Олийникова
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
7
5
Выигрыш первой подачи
52%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
