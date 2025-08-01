01.08.2025
Смотреть онлайн Мария Калякина - Мейки Гуо 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Мария Калякина — Мейки Гуо . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(4:6, 0:6)
(4:6, 0:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мария Калякина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мария Калякина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
30%
54%
Реализация брейк - пойнтов
43%
70%
Комментарии к матчу