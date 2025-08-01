01.08.2025
Смотреть онлайн Luka Vujacic - Jera Staley 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Luka Vujacic — Jera Staley . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:40 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Luka Vujacic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Luka Vujacic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Luka Vujacic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Luka Vujacic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Luka Vujacic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Luka Vujacic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Jera Staley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Jera Staley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Luka Vujacic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Jera Staley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Luka Vujacic - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
58%
70%
Реализация брейк - пойнтов
38%
56%
Комментарии к матчу