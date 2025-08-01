01.08.2025
Смотреть онлайн Ounmuang/Yodpetch - Hosoki/Nishimoto 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom WD: Ounmuang/Yodpetch — Hosoki/Nishimoto . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom WD
Завершен
(6:2, 5:7, 1:0)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ounmuang/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ounmuang/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Hosoki/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ounmuang/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Hosoki/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ounmuang/Yodpetch - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ounmuang/Yodpetch - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Hosoki/Nishimoto - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Hosoki/Nishimoto - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
67%
59%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
