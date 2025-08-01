01.08.2025
Смотреть онлайн Yuno Kitahara - Цзя-Цзин Лу 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Yuno Kitahara — Цзя-Цзин Лу . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(2:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Yuno Kitahara - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Yuno Kitahara - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
53%
57%
Реализация брейк - пойнтов
67%
71%
Комментарии к матчу