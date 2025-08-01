01.08.2025
Смотреть онлайн Самрей/Чароенфон - Auytayakul/Suksumrarn 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Самрей/Чароенфон — Auytayakul/Suksumrarn . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:7, 4:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Auytayakul/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Auytayakul/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Auytayakul/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
80%
80%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
