01.08.2025
Смотреть онлайн Charlton/Masabayashi - Квон/Чунг 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Charlton/Masabayashi — Квон/Чунг . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(6:7, 2:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Квон/Чунг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Квон/Чунг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Charlton/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Квон/Чунг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Квон/Чунг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
4
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
70%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу