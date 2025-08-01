01.08.2025
Смотреть онлайн Конгсуп Конгкар - Джейк Делани 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Конгсуп Конгкар — Джейк Делани . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 07:13 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Конгсуп Конгкар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Конгсуп Конгкар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Конгсуп Конгкар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Конгсуп Конгкар - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Конгсуп Конгкар - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джейк Делани - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джейк Делани - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джейк Делани - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
57%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
