01.08.2025
Смотреть онлайн Сидхарт Рават - Сунву Квон 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Сидхарт Рават — Сунву Квон . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
55%
87%
Реализация брейк - пойнтов
0%
56%
Комментарии к матчу