01.08.2025
Смотреть онлайн Каичи Утида - Фантуб Суксумрарн 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Каичи Утида — Фантуб Суксумрарн . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Каичи Утида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Каичи Утида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Каичи Утида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Каичи Утида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Каичи Утида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Каичи Утида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Каичи Утида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Каичи Утида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Каичи Утида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Каичи Утида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Каичи Утида - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Каичи Утида - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
80%
52%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
Комментарии к матчу