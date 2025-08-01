01.08.2025
Смотреть онлайн Касидит Самрей - Павит Сорнлаксуп 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Касидит Самрей — Павит Сорнлаксуп . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
65%
41%
Реализация брейк - пойнтов
86%
100%
