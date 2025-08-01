01.08.2025
Смотреть онлайн JiaYi Wang - Нахо Сато 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: JiaYi Wang — Нахо Сато . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:1, 1:6, 4:6)
(6:1, 1:6, 4:6)
1 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Нахо Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Нахо Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
11
Выигрыш первой подачи
58%
57%
Реализация брейк - пойнтов
46%
70%
Комментарии к матчу