01.08.2025

Смотреть онлайн Джангксу Хан - Мэн Цзи Чен 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Джангксу ХанМэн Цзи Чен . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:04 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan
Джангксу Хан
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Мэн Цзи Чен
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

История последних встреч

Джангксу Хан
Джангксу Хан
Мэн Цзи Чен
Джангксу Хан
0 побед
1 победа
0%
100%
07.08.2025
Мэн Цзи Чен
Мэн Цзи Чен
2:0
Джангксу Хан
Джангксу Хан
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
51%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу
