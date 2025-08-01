01.08.2025
Смотреть онлайн Джангксу Хан - Мэн Цзи Чен 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Джангксу Хан — Мэн Цзи Чен . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 08:04 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(3:6, 3:6)
(3:6, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джангксу Хан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джангксу Хан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джангксу Хан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Джангксу Хан
Мэн Цзи Чен
0 побед
1 победа
0%
100%
07.08.2025
Мэн Цзи Чен
2:0
Джангксу Хан
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
51%
69%
Реализация брейк - пойнтов
100%
62%
Комментарии к матчу