01.08.2025
Смотреть онлайн Ин Чжан - Арина Арифуллина 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ин Чжан — Арина Арифуллина . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:3, 6:2)
(6:3, 6:2)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Арина Арифуллина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Арина Арифуллина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Ин Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Арина Арифуллина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ин Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
70%
50%
Реализация брейк - пойнтов
83%
100%
Комментарии к матчу