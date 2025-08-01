01.08.2025
Смотреть онлайн Philip Sekulic - Александр Клинтчаров 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Philip Sekulic — Александр Клинтчаров . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(2:6, 6:4, 6:4)
(2:6, 6:4, 6:4)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Philip Sekulic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Александр Клинтчаров - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Александр Клинтчаров - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Philip Sekulic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Philip Sekulic - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
3
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
68%
66%
Реализация брейк - пойнтов
38%
33%
Комментарии к матчу