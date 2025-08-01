01.08.2025
Смотреть онлайн Мэттью Деллаведова - Михаэль Чжу 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Мэттью Деллаведова — Михаэль Чжу . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Мэттью Деллаведова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мэттью Деллаведова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
68%
41%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу