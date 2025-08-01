01.08.2025
Смотреть онлайн Азума Висая - Yuto Oki 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Азума Висая — Yuto Oki . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yuto Oki - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Азума Висая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Азума Висая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Азума Висая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yuto Oki - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Азума Висая - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Азума Висая - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
77%
55%
Реализация брейк - пойнтов
100%
0%
