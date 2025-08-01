01.08.2025
Смотреть онлайн Коки Мацуда - Макс Басинг 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bali: Коки Мацуда — Макс Басинг . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bali
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Макс Басинг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Коки Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Коки Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Макс Басинг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Макс Басинг - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
47%
61%
Реализация брейк - пойнтов
31%
75%
Комментарии к матчу