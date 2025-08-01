01.08.2025
Смотреть онлайн Адам Чодур - Xavier Calvelo 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Адам Чодур — Xavier Calvelo . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:20 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 5.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 5
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:7, 6:3, 6:4)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Адам Чодур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Адам Чодур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Адам Чодур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Xavier Calvelo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Адам Чодур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Адам Чодур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Xavier Calvelo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Адам Чодур - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
60%
64%
Реализация брейк - пойнтов
35%
45%
