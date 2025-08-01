01.08.2025
Смотреть онлайн Кира Павлова - Патчарин Чипчандей 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Кира Павлова — Патчарин Чипчандей . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Патчарин Чипчандей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кира Павлова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Патчарин Чипчандей - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
49%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
Комментарии к матчу