01.08.2025
Смотреть онлайн Пуннин Ковапитуктед - Виктория Морвайова 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Nakhon Pathom: Пуннин Ковапитуктед — Виктория Морвайова . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Пуннин Ковапитуктед - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Виктория Морвайова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Пуннин Ковапитуктед - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
77%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
0%
Комментарии к матчу