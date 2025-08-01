01.08.2025
Смотреть онлайн Karan Raghavendra - Эммет Поттер 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Karan Raghavendra — Эммет Поттер . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:35 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Karan Raghavendra - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Karan Raghavendra - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Эммет Поттер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Эммет Поттер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
11
0
Выигрыш первой подачи
53%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
46%
Комментарии к матчу