01.08.2025
Смотреть онлайн Илья Максимчук - Ariel Zauber 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Илья Максимчук — Ariel Zauber . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 3.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 3
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Illia Maksymchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Illia Maksymchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ariel Zauber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Illia Maksymchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ariel Zauber - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Illia Maksymchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Illia Maksymchuk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ariel Zauber - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ariel Zauber - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ariel Zauber - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Illia Maksymchuk - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
56%
67%
Комментарии к матчу