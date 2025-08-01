01.08.2025
Смотреть онлайн Хадсон Ривера - Ty Wunderlich 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Хадсон Ривера — Ty Wunderlich . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:25 по московскому времени и пройдет на корте David X. Marks Tennis Stadium - Court 2.
МСК, Корт: David X. Marks Tennis Stadium - Court 2
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хадсон Ривера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хадсон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Хадсон Ривера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Хадсон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Хадсон Ривера - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Ty Wunderlich - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хадсон Ривера - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хадсон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Хадсон Ривера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Хадсон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ty Wunderlich - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ty Wunderlich - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Хадсон Ривера - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ty Wunderlich - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Хадсон Ривера - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Хадсон Ривера - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
76%
48%
Реализация брейк - пойнтов
62%
50%
Комментарии к матчу