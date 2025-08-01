Фрибет 15000₽
01.08.2025

Смотреть онлайн Майлз Джонс - Nikola Parichkov 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Майлз ДжонсNikola Parichkov . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.

МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Майлз Джонс
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Nikola Parichkov
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Майлз Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Nikola Parichkov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Nikola Parichkov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Майлз Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Майлз Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
6
1
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
70%
60%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
