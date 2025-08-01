01.08.2025
Смотреть онлайн Мартин Мазев - Алекс Джонс 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Los Angeles: Мартин Мазев — Алекс Джонс . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени и пройдет на корте David X Marks Tennis Stadium - Court 1.
МСК, Корт: David X Marks Tennis Stadium - Court 1
UTR Pro Los Angeles
Завершен
(6:7, 3:6)
(6:7, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Мазев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартин Мазев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Мартин Мазев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Мартин Мазев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Алекс Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Мартин Мазев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Мартин Мазев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Алекс Джонс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
13
4
Выигрыш первой подачи
72%
61%
Реализация брейк - пойнтов
31%
42%
Комментарии к матчу