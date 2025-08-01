01.08.2025
Смотреть онлайн Gevorg Mnatsakanyan - Pablo Perez Ramos 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Blacksburg: Gevorg Mnatsakanyan — Pablo Perez Ramos . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени и пройдет на корте Burrows-Burleson Tennis Center - Court 4.
МСК, Корт: Burrows-Burleson Tennis Center - Court 4
UTR Pro Blacksburg
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Gevorg Mnatsakanyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Gevorg Mnatsakanyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Gevorg Mnatsakanyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Pablo Perez Ramos - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Pablo Perez Ramos - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Gevorg Mnatsakanyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Gevorg Mnatsakanyan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Gevorg Mnatsakanyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
74%
61%
Реализация брейк - пойнтов
45%
67%
Комментарии к матчу