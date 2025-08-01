01.08.2025
Смотреть онлайн Charlie Robin - Фредерик Шлоссманн 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Blacksburg: Charlie Robin — Фредерик Шлоссманн . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Burrows-Burleson Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Burrows-Burleson Tennis Center - Court 2
UTR Pro Blacksburg
Завершен
(6:3, 0:6, 1:6)
1 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Charlie Robin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlie Robin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Фредерик Шлоссманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Фредерик Шлоссманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
54%
76%
Реализация брейк - пойнтов
75%
30%
