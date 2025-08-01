01.08.2025
Смотреть онлайн ЯнМагнус Джонсон - James Lorenzetti 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Blacksburg: ЯнМагнус Джонсон — James Lorenzetti . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени и пройдет на корте Burrows-Burleson Tennis Center - Court 1.
МСК, Корт: Burrows-Burleson Tennis Center - Court 1
UTR Pro Blacksburg
Завершен
(4:6, 6:1, 6:0)
2 : 1
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - James Lorenzetti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - James Lorenzetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - James Lorenzetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - James Lorenzetti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - James Lorenzetti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - James Lorenzetti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - James Lorenzetti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - ЯнМагнус Джонсон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - ЯнМагнус Джонсон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
6
Выигрыш первой подачи
78%
63%
Реализация брейк - пойнтов
46%
33%
