Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Miguel/Miguel - Tosetto/Yamacita 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Joinville MD: Miguel/MiguelTosetto/Yamacita . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:22 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Joinville MD
Miguel/Miguel
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Tosetto/Yamacita
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tosetto/Yamacita - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Miguel/Miguel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
10%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
Рома Рома
29 Января
23:00
Лион Лион
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
29 Января
23:00
Олимпиакос Олимпиакос
Барселона Барселона
29 Января
22:15
Црвена Звезда Црвена Звезда
Сельта Виго Сельта Виго
29 Января
23:00
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Ницца Ницца
29 Января
23:00
Реал Бетис Реал Бетис
Фейеноорд Фейеноорд
29 Января
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
29 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA