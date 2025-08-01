01.08.2025
Смотреть онлайн Miguel/Miguel - Tosetto/Yamacita 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Joinville MD: Miguel/Miguel — Tosetto/Yamacita . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:22 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Joinville MD
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Tosetto/Yamacita - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Miguel/Miguel - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Miguel/Miguel - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Tosetto/Yamacita - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Miguel/Miguel - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
61%
56%
Реализация брейк - пойнтов
50%
10%
Комментарии к матчу