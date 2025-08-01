01.08.2025
Смотреть онлайн Брага/Брага - Ciurletti/de Almeida 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Joinville MD: Брага/Брага — Ciurletti/de Almeida . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Joinville MD
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Брага/Брага - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Брага/Брага - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу