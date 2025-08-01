Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Брага/Брага - Ciurletti/de Almeida 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Joinville MD: Брага/БрагаCiurletti/de Almeida . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Joinville MD
Брага/Брага
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
01 августа 2025
Ciurletti/de Almeida
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Брага/Брага - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Брага/Брага - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Ciurletti/de Almeida - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Брага/Брага - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ciurletti/de Almeida - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
56%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
28 Января
23:00
Наполи Наполи
Челси Челси
28 Января
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Интер Милан Интер Милан
28 Января
23:00
Монако Монако
Ювентус Ювентус
28 Января
23:00
Бенфика Бенфика
Реал Мадрид Реал Мадрид
28 Января
23:00
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Будё-Глимт Будё-Глимт
28 Января
23:00
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Тоттенхэм Тоттенхэм
28 Января
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Галатасарай Галатасарай
28 Января
23:00
Барселона Барселона
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
28 Января
23:00
ПСВ ПСВ
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
28 Января
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA