Смотреть онлайн Habib/Ilagan - Fenty/Kittay 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lexington MD: Habib/Ilagan — Fenty/Kittay, 1/4 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.