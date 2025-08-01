01.08.2025
Смотреть онлайн Habib/Ilagan - Fenty/Kittay 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lexington MD: Habib/Ilagan — Fenty/Kittay, 1/4 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/4 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Lexington MD
Завершен
(7:6, 7:5)
2 : 0
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Fenty/Kittay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Habib/Ilagan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Habib/Ilagan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Fenty/Kittay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Fenty/Kittay - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Fenty/Kittay - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Habib/Ilagan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Habib/Ilagan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
86%
84%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
