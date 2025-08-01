Текстовая трансляция

Гейм 1 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Рей Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 7 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Рей Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 19 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 28 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 33 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 30-40