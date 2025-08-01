01.08.2025
Смотреть онлайн Рей Сакамото - Элиот Спиццирри 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lexington: Рей Сакамото — Элиот Спиццирри, 1/8 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/8 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Lexington
Отказ
(Победитель: Элиот Спиццирри)
1 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Рей Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Рей Сакамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Элиот Спиццирри - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Рей Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Рей Сакамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 33 - Элиот Спиццирри - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
14
5
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
72%
Реализация брейк - пойнтов
29%
50%
