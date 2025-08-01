01.08.2025
Смотреть онлайн Melichar-Martinez/Samsonova - Kichenok/Perez 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль - пары: Melichar-Martinez/Samsonova — Kichenok/Perez, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 5
WTA Монреаль - пары
Завершен
(5:7, 1:6)
(5:7, 1:6)
0 : 2
01 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Kichenok/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Melichar-Martinez/Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Melichar-Martinez/Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Melichar-Martinez/Samsonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Melichar-Martinez/Samsonova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Melichar-Martinez/Samsonova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kichenok/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Melichar-Martinez/Samsonova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Kichenok/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Melichar-Martinez/Samsonova
Kichenok/Perez
0 побед
1 победа
0%
100%
14.08.2025
Kichenok/Perez
2:0
Melichar-Martinez/Samsonova
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
59%
70%
Реализация брейк - пойнтов
40%
56%
Комментарии к матчу