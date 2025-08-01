Смотреть онлайн Melichar-Martinez/Samsonova - Kichenok/Perez 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — WTA Монреаль - пары: Melichar-Martinez/Samsonova — Kichenok/Perez, 1/16 финала . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.