30.07.2025
Смотреть онлайн Элсан Ван - Черри Ким 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Элсан Ван — Черри Ким . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Элсан Ван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Черри Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Черри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Черри Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Элсан Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Черри Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Элсан Ван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Черри Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Элсан Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
8
10
Выигрыш первой подачи
46%
57%
Реализация брейк - пойнтов
62%
90%
Комментарии к матчу