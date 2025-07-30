Смотреть онлайн Anderson/Hu - Pigossi/Rosca 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington WD: Anderson/Hu — Pigossi/Rosca . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .