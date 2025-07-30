30.07.2025
Смотреть онлайн Anderson/Hu - Pigossi/Rosca 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington WD: Anderson/Hu — Pigossi/Rosca . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Lexington WD
Завершен
(2:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Pigossi/Rosca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Pigossi/Rosca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Anderson/Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Pigossi/Rosca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anderson/Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Anderson/Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
65%
58%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
