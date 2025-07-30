30.07.2025
Смотреть онлайн Daniel/Zamarripa - Hammond/Jadue 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington WD: Daniel/Zamarripa — Hammond/Jadue . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Lexington WD
Завершен
(6:1, 5:3)
2 : 0
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Hammond/Jadue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Hammond/Jadue - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Hammond/Jadue - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Hammond/Jadue - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Daniel/Zamarripa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Daniel/Zamarripa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
66%
52%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
Комментарии к матчу