30.07.2025
Смотреть онлайн Hartono/Thombare - Ngounoue/Osborne 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington WD: Hartono/Thombare — Ngounoue/Osborne . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Lexington WD
Завершен
(3:6, 4:6)
(3:6, 4:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Hartono/Thombare - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Hartono/Thombare - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Hartono/Thombare - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Hartono/Thombare - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Ngounoue/Osborne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Hartono/Thombare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Hartono/Thombare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Hartono/Thombare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Ngounoue/Osborne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
51%
62%
Реализация брейк - пойнтов
75%
38%
Комментарии к матчу