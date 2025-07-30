30.07.2025
Смотреть онлайн Сахаджа Ямалапалли - Аяна Акли 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington: Сахаджа Ямалапалли — Аяна Акли . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Lexington
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Аяна Акли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Аяна Акли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сахаджа Ямалапалли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Аяна Акли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Сахаджа Ямалапалли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Аяна Акли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Аяна Акли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Аяна Акли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
44%
