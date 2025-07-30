Фрибет 15000₽
30.07.2025

Смотреть онлайн Ханна Чанг - Дженис Тжен 30.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Lexington: Ханна ЧангДженис Тжен . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
ITF W75 Lexington
Ханна Чанг
Завершен
(5:7, 6:4, 6:7)
1 : 2
30 июля 2025
Дженис Тжен
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 28 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 30 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 31 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 34 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
8
5
Выигрыш первой подачи
69%
62%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу
