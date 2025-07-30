Текстовая трансляция

Гейм 1 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 6 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 10 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 14 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 21 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 25 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Ханна Чанг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 28 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 29 - Ханна Чанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 30 - Ханна Чанг - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 31 - Дженис Тжен - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Дженис Тжен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 33 - Дженис Тжен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0