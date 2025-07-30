30.07.2025
Смотреть онлайн Айдан Майо - Кристофер Юбенк 30.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Lexington: Айдан Майо — Кристофер Юбенк, 1/16 финала . Начало встречи 30 июля 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Stadium 1.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium 1
Challenger Lexington
Завершен
(6:7, 6:3, 3:6)
1 : 2
30 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Айдан Майо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Айдан Майо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Айдан Майо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристофер Юбенк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Айдан Майо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Кристофер Юбенк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Айдан Майо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Кристофер Юбенк - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
5
8
Выигрыш первой подачи
69%
78%
Реализация брейк - пойнтов
22%
25%
Комментарии к матчу